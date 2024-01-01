В Пермском крае в течение трёх лет на дорожные объекты потратят 93,8 млрд рублей Около 22 млрд направят на развитие транспорта Поделиться Твитнуть

В проекте краевого бюджета на 2025-2027 годы предусмотрены расходы на обновление транспортной инфраструктуры и пассажирский транспорт, развитие водных и железнодорожных перевозок, а также строительство и реконструкцию дорог и мостов.

На дорожные объекты выделят 93,8 млрд руб. на 3 года. Из них 84 млрд из бюджета Пермского края и 9,8 млрд руб. из федерального.

Расходы на строительство и реконструкцию 25 дорожных объектов составят 36 млрд руб. В Перми это переход ул. Строителей — ул. Гайдара, ул. Старцева — ул. Октябрят и ул. Крисанова, а также обустройство путепровода на Перми I. В Пермском крае — выезд из Осенцов под ОЭЗ и участки дороги Березники—Соликамск и Березники—Пермь.

На ремонт 692 км дорог в 43 муниципалитетах выделят 9 млрд руб. В населённых пунктах заасфальтируют 41 км дорог.

Значительные средства предусмотрены на развитие автомобильного транспорта: 15,7 млрд руб. На эти деньги закупят 387 новых автобусов на 142 региональных маршрутах, будут отремонтированы 19 автовокзалов и автостанций.

На водный транспорт направят 1,27 млрд руб. Расходы включают организацию маршрута Пермь—Оса—Оханск, закупку 10 новых судов, семи причалов и двух дебаркадеров.

Расходы на железнодорожный транспорт составят 3,85 млрд руб. Деньги пойдут на новые поезда сообщением Пермь—Кизел и Пермь—Чусовой и модернизацию остановочных платформ.

На авиасообщение выделят 1 млрд руб., которые потратят на 17 субсидируемых рейсов, в том числе в Минск.

Напомним, 1 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил общественности проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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