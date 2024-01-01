Алёна Бронникова В Перми приступят к строительству детской железной дороги Проект РЖД получил разрешение минимущества на первый этап Поделиться Твитнуть

РЖД

ОАО «Российские железные дороги» получило разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги в Перми. Соответствующая информация опубликована в реестре разрешений на строительство, выданных краевым минимущества в третьем квартале 2024 года.

Согласно документу, разрешение было выдано 8 августа. В рамках первого этапа предусмотрено возведение учебно-экспозиционного центра.

О планах строительства детской железной дороги в Перми стало известно в 2019 году. ОАО «РЖД» предложило проект для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации в ж/д отрасли. Объект построят вдоль набережной Камы от Перми I до ст. Мотовилиха протяжённостью около 4 км.

В 2020 году проект получил статус приоритетного. Объём инвестиций к 2023 году вырос до 1,68 млрд руб., а срок реализации сметился на два года — до 2027-го.

Проект самой железной дороги в Перми (второй этап) прошёл госэкспертизу в 2023 году, а проект строительства учебно-экспозиционного центра в квартале улиц Горького и Советской (первый этап) — зимой 2024 года. Планируется, что в организации движения будут участвовать современный подвижной состав и ретропоезда. «Фишкой» станет круговое депо, построенное по образцу круговых депо XIX века.

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