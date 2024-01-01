Проект учебного центра детской железной дороги в Перми прошёл госэкспертизу Строительство ДЖД должно завершиться в 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Проект строительства учебно-экспозиционного центра, который станет первым этапом возведения в Перми детской железной дороги (ДЖД), прошёл государственную экспертизу. Информация об этом опубликована в ЕГРЗ.

Проект подготовили ООО «ТрансПроектИндустрия» и ООО «Росэко-Стройпроект» из Санкт-Петербурга и Екатеринбургский проектно-изыскательский институт «Уралжелдорпроект». Экспертизу провело КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Застройщиком на проекте выступает ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, проект строительства самой детской железной дороги в Перми (второй этап) прошёл госэкспертизу в 2023 году.

Министерство транспорта Пермского края

О планах строительства детской железной дороги в Перми стало известно в 2019 году. ОАО «РЖД» предложило проект для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации в ж/д отрасли.

В 2020 году проект получил статус приоритетного. На его реализацию планировалось потратить 920 млн руб. Однако позже сумма возросла. На заседании совета по предпринимательству в октябре 2023 года было решено увеличить объём инвестиций до 1,68 млрд руб.

Кроме того, в ноябре прошлого года срок реализации проекта увеличился на два года. Ранее окончание строительства было запланировано на 2025 год, но на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата было решено сдвинуть срок окончания проекта на 2027 год.

Детская железная дорога будет пролегать вдоль набережной Камы от Перми I до станции Мотовилиха. Её протяжённость составит порядка 4 км.

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