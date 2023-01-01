Алёна Бронникова Сроки строительства детской железной дороги в Перми сместили на два года Объём инвестиций увеличен на 766 млн рублей Поделиться Твитнуть

РЖД

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) «Строительство детской железной дороги в г. Пермь» увеличился на два года. Ранее окончание строительства было запланировано на 2025 год, теперь, согласно протоколу заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, полностью завершить работы планируется до 2027 года.

Решение о строительстве детской железной дороги в Перми было принято в 2019 году. ОАО «РЖД» предложило проект для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации в ж/д отрасли.

Проект получил статус приоритетного в 2020 году. На его реализацию планировалось потратить 920 млн руб. На последнем заседании совета по предпринимательству в октябре 2023 года было решено увеличить объём инвестиций до 1,68 млрд руб.

На первом этапе в историческом здании по ул. Горького, 8 планируется построить отдельный учебный корпус для школьников, в котором разместятся профильные классы с оборудованием, кабинеты для кружковой работы, библиотека. Кроме того, появится ж/д путь от ст. Пермь I до будущего учебно-экспозиционного центра.

На следующих этапах будет построена узкоколейная экскурсионная железная дорога. Она будет однопутной, длиной 4 км и шириной колеи 750 мм. Её проложат вдоль Камы от ст. Пермь I до ст. Мотовилиха через остановочный пункт «Набережная». Также будет возведён учебно-экспозиционный центр с лабораториями, кабинетами по моделям кванториума, музеем и уникальным круговым депо (по подобию депо железных дорог XIX века).





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