Мария Сыропятова На строительство детской железной дороги в Перми потратят 920 млн рублей Реализацию приоритетного инвестпроекта планируют завершить в 2025 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На строительство в Перми детской железной дороги потратят 920 млн руб. Об этом на заседании совета по предпринимательству, где инвестпроекту был присвоен статус приоритетного, рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

При этом 106 млн руб. пойдёт на проектирование, 147 млн руб. на оборудование, а 667 млн руб. на строительно-монтажные работы. Реализацию проекта планируют завершить в 2025 году.

Детская железная дорога — это миниатюра железнодорожной магистрали, которая предназначена для обучения учащихся техническим профессиям и их профориентации в железнодорожной отрасли.

В результате реализации проекта будет создано 29 рабочих мест.

Для проекта необходимо использование 17 земельных участков, семь из которых планируется получить через аренду без проведения дорог.

Семь участков находятся вблизи Камы, шесть — вдоль центральной городской набережной, один в Мотовилихе. Общая площадь земельных участков, которые РЖД стремится получить в аренду без торгов — 10,6 тыс. кв.м.

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