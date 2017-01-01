РЖД готовы к реализации проекта детской железной дороги в Перми

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«Российские железные дороги» приняли решение о создании детской железной дороги вдоль набережной Камы в Перми, сообщил замначальника филиала РЖД «Свердловская железная дорога» Артём Панов в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.

Инфраструктуру ДЖД планируется разместить вдоль реки Камы от станции Пермь I до остановочного комплекса «Мотовилиха». Протяжённость путей будет равна 4 км, ширина колеи — 750 мм. Время в поездке составит 30 минут. По данным РЖД, ожидается, что ДЖД привлечёт до 100 тыс. посетителей в год.

В Мотовилихе предполагается создание уникального кругового депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века. В квартале, ограниченном ул. Максима Горького и Советской, намерены создать учебный центр из трёх корпусов, рассчитанный на 950 школьников.

Артём Панов, замначальника филиала РЖД «Свердловская железная дорога»:

— Принято решение о создании в Перми детской железной дороги для организации профориентационной деятельности среди подростков, развития инженерного образования, технического творчества, а также культурно-досугового обслуживания населения. Детская железная дорога станет ярким дополнением к формируемому культурному центру Перми.

Объём необходимых инвестиций и сроки реализации проекта Артём Панов не назвал.