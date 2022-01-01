ОАО «РЖД» построит детскую железную дорогу в Перми к концу 2025 года
Гендиректор компании подписал соответствующий приказ
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписал приказ о создании детской железной дороги в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив, что это будет уже 26 детская дорога в РФ.
На первом этапе к 2023 году в историческом здании по адресу ул. Горького, 8 будет построен отдельный учебный корпус для школьников, в котором разместятся профильные классы с оборудованием для обучения профессиям, кабинеты для кружковой работы, библиотека. Кроме того, появится железнодорожный путь от ст. Пермь I до будущего учебно-экспозиционного центра.
На следующих этапах будет построена узкоколейная экскурсионная железная дорога. Она будет однопутной, длиной 4 км и шириной колеи 750 мм, проложена вдоль Камы от ст. Пермь-I до ст. Мотовилиха через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.
Также будет возведён учебно-экспозиционный центр с лабораториями, кабинетами по моделям кванториума, музеем и уникальным круговым депо (по подобию депо железных дорог XIX века).
Завершение реализации всего проекта намечено на конец 2025 года.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на строительство в Перми детской железной дороги (инвестпроекту присвоен статус приоритетного) будет потрачено 920 млн руб. При этом 106 млн руб. пойдёт на проектирование, 147 млн руб. — на оборудование, 667 млн руб. — на строительно-монтажные работы.
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