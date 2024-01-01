Максим Артамонов Проект строительства детской железной дороги в Перми прошёл госэкспертизу На постройку планируется потратить более 1,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

РЖД

Госэкспертиза одобрила проект строительства в Перми детской железной дороги. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Единого государственного реестра заключений.

О планах по строительству детской железной дороги в Перми стало известно в 2019 году. ОАО «РЖД» предложило проект для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации в ж/д отрасли.

В 2020 году проект получил статус приоритетного. На его реализацию планировалось потратить 920 млн руб. Однако позже сумма возросла. На заседании совета по предпринимательству в октябре 2023 года было решено увеличить объём инвестиций до 1,68 млрд руб.

Кроме того, в ноябре прошлого года срок реализации проекта увеличился на два года. Ранее окончание строительства было запланировано на 2025 год, но на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата было решено, что полностью завершить работы планируется до 2027 года.

Детская железная дорога будет пролегать вдоль набережной Камы от Перми I до станции Мотовилиха. Её протяженность составит порядка 4 км.

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