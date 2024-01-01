Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детская железная дорога протянется вдоль набережной Перми на 4 километра Планируется строительство уникального ретродепо Поделиться Твитнуть

О планах строительства детской железной дороги рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства 1 августа.

Приказ о создании детской железной дороги в Перми был подписан в апреле 2022 года генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым. В конце прошлого года проект детской железной дороги прошёл госэкспертизу.

Дорога пройдёт вдоль Камы от Перми I до Мотовилихи, её длина составит около 4 км, предусмотрено строительство промежуточного остановочного пункта «Набережная».

В организации движения будут участвовать как современный подвижной состав, так и ретропоезда. «Фишкой» детской железной дороги станет круговое депо, построенное по образцу круговых депо XIX в. В квартале, ограниченном улицами Горького и Советской, планируется создание учебного центра, рассчитанного на 950 школьников. Оператором учебного центра станет технопарк «Кванториум».

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