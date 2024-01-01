В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Перми после пожара на нефтебазе Мониторинг вёлся более четырёх часов Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю отчитались о результатах исследований качества воздуха в связи с пожаром на нефтебазе, расположенной на территории промышленного района «Осенцы» под Пермью.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» с 7 часов 15 мин. до 11 часов 44 мин. 4 октября проводился мониторинг качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

Перечень исследуемых веществ был определён исходя из характеристики объекта, на территории которого произошло возгорание.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — сказано в заключении ведомства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пожар вспыхнул около 3 часов утра 4 октября на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании № 5а. Возгорание на площади 10 тыс. кв. м тушили более 60 огнеборцев. Во время ЧП погибших и пострадавших нет. Была угроза распространения пламени на соседние жилые дома и административные здания, но сотрудники МЧС с ней справились.

Спасатели распространили кадры тушения пожара. В настоящее время возгорание ликвидировано. Что касается причин пожара, то дознаватели МЧС России в настоящее время рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.

Прокуратура Пермского района организовала проверку в связи с произошедшим пожаром. Сотрудники надзорного органа дадут оценку соблюдения требований пожарной безопасности со стороны ответственных лиц.

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