На нефтебазе под Пермью горят ёмкости с топливом Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском муниципальном округе расчёты пожарных борются с масштабным возгоранием. Сигнал о чрезвычайной ситуации в промышленной зоне у деревни Осенцы поступил 4 октября в 3:40 утра.

Как уточнили «Новому компаньону», возгорание произошло на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании №5а

На место происшествия были отправлены свыше 60 сотрудников МЧС и 19 единиц специальной техники.

По прибытии первых спасателей выяснилось, что произошло возгорание резервуаров с топливом.

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям сообщает, что пострадавших или погибших в результате пожара нет.

Пожар локализован в 6:38.

Общая площадь возгорания составила 10 тыс. кв. метров. Пожарные предотвратили распространение огня на близстоящие жилые дома, административные здания и сухую траву.

Причины пожара устанавливаются.

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