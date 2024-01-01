Крупный пожар на нефтебазе под Пермью ликвидирован Названы вероятные причины Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС отчитались о ликвидации мощного пожара на частной нефтебазе в промышленной зоне Осенцов под Пермью. Общая площадь возгорания в окончательной сводке не изменилась - 10 тыс. кв. метров.

Что касается причин пожара, то дознаватели МЧС России в настоящее время рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее "Новый компаньон" сообщал, что пожар вспыхнул около 3 часов утра 4 октября на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании № 5а. Возгорание тушили более 60 огнеборцев. Во время ЧП погибших и пострадавших нет. Была угроза распространения пламени на соседние жилые дома и административные здания, но сотрудники МЧС с ней справились.

Спасатели распространили кадры тушения пожара.

На место происшествия выехали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Прокуратура Пермского района организовала проверку в связи с произошедшим пожаром. Сотрудники надзорного органа дадут оценку соблюдения требований пожарной безопасности со стороны ответственных лиц.





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