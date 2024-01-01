В Перми прокуратура начала проверку после пожара на нефтебазе в Осенцах Происшествие случилось под утро 4 октября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Пермского района организовала проверку в связи с произошедшим пожаром на территории частной нефтебазы в д.Осенцы, где огонь охватил ёмкости с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура даст оценку соблюдения требований пожарной безопасности со стороны ответственных лиц.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь на 4 октября на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании №5а. Его площадь составила 10 тыс. кв.м. Пожар тушили более 60 огнеборцев. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Пожарные не допустили переход огня на частные дома, административное здание и сухую растительность. Причины возгорания сейчас устанавливают.

На место выехали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. В ведомстве не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.