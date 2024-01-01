Появилось видео мощного пожара на нефтебазе под Пермью Кадры распространили спасатели Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Региональное управление МЧС распространило видео крупного пожара на частной нефтебазе в промышленной зоне Осенцов под Пермью. Там с 3:40 утра горят ёмкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров. В настоящее время огонь локализован на площади 10 тыс. кв. метров, тушение продолжается. К работам привлечены более 60 огнеборцев.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что возгорание произошло на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании №5а. Пострадавших и погибших нет. Предотвращён переход пожара на частные дома, административное здание и сухую растительность. О причинах возгорания пока не сообщается.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что получили сигнал от ГУ МЧС в 4:25 утра. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали на место, чтобы организовать мониторинг качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. Перечень исследуемых веществ определили исходя из характеристики объекта, на территории которого произошло ЧП.

Мониторинг продолжат до ликвидации пожара.

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