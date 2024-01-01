Состояние пострадавшего при взрыве газа в Пермском крае улучшилось Пациент продолжает лечение в ожоговом центре Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии мужчины, который получил ожоги при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Кизеле. После нескольких дней в больнице он пошёл на поправку.

«Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава. Напомним, ранее его состояние оценивалось как средней тяжести без угрозы жизни.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл взрыв газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. Из дома были эвакуированы 26 жильцов, включая детей и неходячих пожилых людей. Один человек получил ожоги, и было принято решение перевезти его вертолётом санавиации в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга в Перми.

Предварительно установлено, что двое жильцов квартиры (один из них и получил ожоги), находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула. Второй «ремонтник» не пострадал.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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