Алёна Бронникова В Прикамье завершены работы по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме Разбор завала и поиск пострадавших продолжались больше суток Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кизеле завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме. Как отмечает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, разбор завалов и поиск пострадавших продолжались больше суток.

«За это время пожарными и спасателями из плена бетонных плит спасены мужчина и два кота. В первые минуты происшествия женщину и трёх детей вывели из нижележащей квартиры. В результате происшествия погибших нет, травмированный мужчина госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из разрушенного дома эвакуировано 26 жильцов, которые сейчас находятся в пункте временного размещения и у родственников. Им на месте была оказана помощь психолога. На месте работали 102 человека и 37 единиц техники от РСЧС.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. В результате происшествия пострадал один человек. Было принято решение перевезти его вертолётом санавиации в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга в Перми. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Краевой СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Предварительно установлено, что двое жильцов одной из квартир в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула. Одним из предполагаемых виновных оказался госпитализированный мужчина, второй возможный виновник ЧП выбрался из завалов самостоятельно, его нашли сегодня на территории горола.

Губернатор поручил провести обследование пригодности дома к дальнейшей эксплуатации, а также поручил правительству оперативно отработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим.

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