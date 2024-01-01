Губернатор поручил оценить пригодность повреждённого в Прикамье дома к дальнейшей эксплуатации Разбор разрушенной части здания практически завершён Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов доложил губернатору Дмиитрию Махонину о ходе устранения последствий ЧП в Кизеле.

Чрезвычайные службы и местные власти продолжают оперативную работу. Практически завершены разборы повреждённой части дома. Для жителей дома организованы пункты временного размещения и горячее питание, часть людей разместилась у родственников. Администрация города приступила к подбору квартир для временного проживания людей.

Также губернатор поручил провести обследование пригодности дома на ул. Ленина, 34 к дальнейшей эксплуатации. По результатам будет приниматься решение: предоставлять людям постоянное жильё взамен утраченного или восстановлливать дом.

Также губерантор поручил Александру Борисову совместно с краевым минтруда и соцразвития оперативно отработать вопрос оказания материальной помощи пострадавшим.

«Держу ситуацию по чрезвычайному происшествию в жилом доме в Кизеле на особом контроле», — отметил Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. Из дома были эвакуированы 26 жильцов, включая детей и неходячих пожилых людей. Власти подготовили для них два пункта временного размещения, которые расположены в коррекционной школе по ул. Пролетарской, 104 и в спортивном центре «Иванов лог» по ул. Прудовой, 64.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Было принято решение перевезти его вертолётом санавиации в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга в Перми. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

По факту ЧП прокуратура Прикамья инициировала проверку. Сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула.

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