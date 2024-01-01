Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми «Мотовилихинские заводы» создадут на своей территории общественное пространство
Руководство предприятия выбирает одну из пяти концепций музейной экспозиции
На заседании правительства Пермского края был подробно рассмотрен вопрос благоустройства набережной Камы в Мотовилихинском районе. Этот проект реализуется в сотрудничестве с «Мотовилихинскими заводами», поэтому в качестве одного из докладчиков выступил заместитель генерального директора предприятия Евгений Архипов. Он сообщил, что завод планирует выделить на своей территории общественное пространство площадью около 3 га, примыкающее к новой набережной.
На нём планируется разместить учебный корпус для освоения молодёжью рабочих профессий Мотовилихи, спортивный комплекс, который завод разрабатывает вместе с обществом «Трудовые резервы», и рекреационное пространство под названием «Техносквер». Здесь же будет расположен музейный комплекс.
На 2024-25 годы планируется проектная работа, чтобы в 2026 году выйти на этап строительства. В эти же годы должны состояться демонтаж старых зданий и сооружений, которые сейчас находятся на этой площадке, и работы по берегоукреплению. По словам топ-менеджера предприятия, тогда же надо решить вопрос о линии электропередачи, которая проходит через эту территорию и мешает строительным работам.
Евгений Архипов также сообщил, что продолжается совместное с краевым минкультом проектирование новой музейной экспозиции. По его словам, рассматривается пять вариантов, по завершении разработки концепции все они будут представлены руководству края для принятия совместного решения и выбора рабочего варианта.
Новый собственник «Мотовилихинских заводов» – АО
«Специальное конструкторское бюро» – выкупил заводской
музейный комплекс 23 июля нынешнего года. Музей находится в аренде на 2024-26
годы у правительства Пермского края, а Пермский краеведческий музей ведёт
работу по развитию
этого комплекса и включению его в инженерно-технический музейный кластер.
Руководство музея сообщило
«Новому компаньону» о том, что заинтересовано в продолжении этой работы в
партнёрстве с новым собственником.
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