Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми «Мотовилихинские заводы» создадут на своей территории общественное пространство Руководство предприятия выбирает одну из пяти концепций музейной экспозиции Поделиться Твитнуть

фото из презентации проекта общественного пространства на территории МЗ

На заседании правительства Пермского края был подробно рассмотрен вопрос благоустройства набережной Камы в Мотовилихинском районе. Этот проект реализуется в сотрудничестве с «Мотовилихинскими заводами», поэтому в качестве одного из докладчиков выступил заместитель генерального директора предприятия Евгений Архипов. Он сообщил, что завод планирует выделить на своей территории общественное пространство площадью около 3 га, примыкающее к новой набережной.

На нём планируется разместить учебный корпус для освоения молодёжью рабочих профессий Мотовилихи, спортивный комплекс, который завод разрабатывает вместе с обществом «Трудовые резервы», и рекреационное пространство под названием «Техносквер». Здесь же будет расположен музейный комплекс.

На 2024-25 годы планируется проектная работа, чтобы в 2026 году выйти на этап строительства. В эти же годы должны состояться демонтаж старых зданий и сооружений, которые сейчас находятся на этой площадке, и работы по берегоукреплению. По словам топ-менеджера предприятия, тогда же надо решить вопрос о линии электропередачи, которая проходит через эту территорию и мешает строительным работам.

Евгений Архипов также сообщил, что продолжается совместное с краевым минкультом проектирование новой музейной экспозиции. По его словам, рассматривается пять вариантов, по завершении разработки концепции все они будут представлены руководству края для принятия совместного решения и выбора рабочего варианта.

Новый собственник «Мотовилихинских заводов» – АО «Специальное конструкторское бюро» – выкупил заводской музейный комплекс 23 июля нынешнего года. Музей находится в аренде на 2024-26 годы у правительства Пермского края, а Пермский краеведческий музей ведёт работу по развитию этого комплекса и включению его в инженерно-технический музейный кластер. Руководство музея сообщило «Новому компаньону» о том, что заинтересовано в продолжении этой работы в партнёрстве с новым собственником.





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