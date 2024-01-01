Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей прокомментировал смену собственника музея «Мотовилихинских заводов» Там заинтересованы в продолжении партнёрства Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

По просьбе «Нового компаньона» Пермский краеведческий музей прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи со сменой собственника музея «Мотовилихинских заводов».

Напомним: 24 июля нынешнего года стало известно, что новый собственник «Мотовилихи» — АО «Специальное конструкторское бюро» выкупило музейный комплекс (здание, земельный участок и экспонаты) за 19,4 млн руб. Между тем, проданное имущество является объектом культурного наследия и в настоящее время передано в аренду Пермскому краеведческому музею: в текущем году на эти цели направляется из бюджета Пермского края 3,6 млн руб., а в 2025 и 2026 годах — по 4,8 млн руб.

В комментарии учреждения говорится:

— Пермский краеведческий музей сейчас обслуживает комплекс музея «Мотовилихинских заводов», благодаря чему он открыт для посетителей и работает в привычном графике.

Значимость этой институции для Перми и края высока. Музей не только рассказывает о большом историческом и культурном слое города, но и является важным с точки зрения смыслов промышленной и индустриальной истории нашей страны.

Мы заинтересованы в продолжении партнёрства с новым собственником и в дальнейшем развитии музея. Сейчас совместно с руководством края и нашим учредителем — краевым министерством культуры ведутся переговоры, которые определят дальнейшую стратегию развития этого места.

Ранее краевые власти неоднократно высказывали намерение приобрести музейный комплекс в краевую собственность, даже была начата процедура приёмки экспонатов в коллекцию краеведческого музея. Планировалось обновить музей к 80-летию Победы и включить в научно-технический музейный кластер вместе с Домом-музеем Николая Славянова и музеем-диорамой.

В настоящее время, как сообщил собеседник в краеведческом музее, продолжается работа над каталогом коллекции музея Мотовилихинских заводов, поскольку научного каталога в заводском музее не было, а коллекция насчитывает более 11 тыс. экспонатов.

Источник в Министерстве культуры Пермского края разъяснил, почему краевые власти изменили намерения в отношении заводского музея. По словам собеседника, выкупить комплекс за средства края планировалось тогда, когда существовала опасность, что придёт недобросовестный новый собственник, который будет использовать имущество в коммерческих целях. Сейчас же появился «понятный» собственник, который рассматривает корпоративный музей как часть корпоративной культуры и зону своей социальной ответственности.

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