Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мотовилихинские заводы» передают музейные экспонаты в Пермский краеведческий музей Пушки и ракеты остаются в составе конкурсной имущественной массы Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Пермский краеведческий музей начал процедуру приёмки коллекции музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Речь идёт о 10 — 11 тыс. экспонатов, находящихся в постоянной экспозиции и запасниках корпоративного музея. Об этом «Новому компаньону» сообщил источник в краевом минкульте и подтвердила директор краеведческого музея Татьяна Вострикова.

С инициативой о передаче музейной коллекции выступил управляющий директор «Мотовилихи» Сергей Дядькин, направивший в Пермский краеведческий музей соответствующее письмо. Его поддержало Министерство культуры Пермского края, поскольку передача этого имущества соответствует намерениям руководства региона во главе с губернатором Дмитрием Махониным сохранить историческое наследие Мотовилихи в полном объёме.

Сейчас проходит серия встреч сотрудников Пермского краеведческого музея с администрацией предприятия и с коллегами из корпоративного музея, после чего начнётся юридическое оформление передачи коллекции. По словам Татьяны Востриковой, работа предстоит большая: многие экспонаты нуждаются в реставрации, да и принципы экспонирования и осмысления истории предприятия требуют пересмотра с учётом современных подходов.

Экспозиция музея «Мотовилихинских заводов» рассказывает об истории предприятия с XVIII по XXI век: показано зарождение завода и развитие, положение и участие рабочих завода в революционных событиях начала XX века, подвиг заводчан в годы Великой Отечественной войны, послевоенное и современное производство. Часть экспозиции посвящена быту жителей Мотовилихи в дореволюционные времена и первые годы советской власти. Среди экспонатов есть подлинные предметы дореволюционного и советского быта, фотографии и портреты связанных с заводом интересных людей. Предметы особой гордости корпоративного музея — макеты, в том числе действующие модели изделий завода разных лет и оборудования, например, знаменитого парового «царь-молота», а также мини-диорама, показывающая интерьер медной шахты XVIII века.

Все источники «Нового компаньона» подчёркивают, что экспонаты «парка пермской артиллерии» — ракеты, пушки и системы залпового огня, выставленные на открытой площадке, а также здание музея истории «Мотовилихи» в краеведческий музей не передаются — эти объекты входят в конкурсную массу, которая должна быть реализована в ходе открытых торгов. Напомним: торги идут очень сложно; буквально накануне они были отменены. По нашей информации, сложность связана именно с тем, что руководство региона намерено сохранить музейный промышленный комплекс полностью.

Если эти намерения исполнятся, экспонаты даже не придётся перевозить из нынешнего здания. По мнению Татьяны Востриковой, это для них наиболее подходящая локация: здесь и память места, и известность у пермяков. В то же время экспонаты, перейдя в собственность краеведческого музея, смогут быть использованы в тематических временных выставках на площадках музея, таких как Дом Мешкова, Дом-музея Николая Славянова или Музей-диорама.

Если намерения руководства региона приобрести здание заводского музея в собственность будет выполнено, то в Пермском краеведческом музее будет сформирован новый отдел.

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