Торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» отменены Таким образом, исполнено предписание Пермского УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми отменены торги по продаже имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Сообщение об этом на ЕФРСБ разместил конкурсный управляющий предприятия Андрей Берсенев.

Таким образом, исполнено предписание Пермского УФАС от 20 января 2023 года. В антимонопольном ведомстве, разбирая жалобу АНО «Агентство новых технологий», пришли к выводу, что продажа имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы» единым лотом, куда включены объекты культурного наследия и иное имущество, является нарушением.

Напомним, торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» посредством публичного предложения в форме открытого конкурса с открытой формой представления предложения о цене были объявлены 29 июля 2022 года и должны были завершиться 5 декабря. В последнюю неделю торгов (с 29 ноября по 5 декабря 2022 года) цена актива была снижена до минимального уровня в 16,1 млн руб. Однако в этот период в УФАС поступили жалобы от структур, близких к краевым властям.

Первую подало ООО «Вправе». В её удовлетворении антимонопольщики отказали, пояснив «Новому компаньону», что доводы, изложенные в ней, не подтвердились. Вторую жалобу на процедуру торгов по продаже музея «МЗ» в УФАС признали обоснованной.

Подача жалоб связана с риском выкупа имущества в руки неких бизнесменов, будто бы собирающихся демонтировать экспонаты и застроить площадку объектами, не связанными с музейной деятельностью. Об этом, в частности, говорил на встрече с редакторами СМИ губернатор Дмитрий Махонин.









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