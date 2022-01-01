Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор прокомментировал возможность продажи музея «Мотовилихи» частным структурам И подтвердил готовность краевых властей выкупить объект Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 26 декабря на встрече с главными редакторами прикамских СМИ прокомментировал возможность продажи музея «Мотовилихинских заводов» бизнес-структурам. По словам главы региона, краевые власти по-прежнему, как уже неоднократно объявлялось, намерены приобрести в краевую собственность этот объект вместе с коллекцией оружия производства предприятия, в которую входит и пермская «Царь-пушка».

По поводу интереса к этому объекту бизнес-структур губернатор сообщил, что понятия не имеет об их намерениях: «Да бог его знает, что они хотят сделать, смею предположить, что «Пятёрочку» хотят открыть, хорошо же – у проходной завода!»

Дмитрий Махонин уверил руководителей СМИ, что, несмотря на нюансы в конкурсных процедурах, связанных с банкротством предприятия, Пермский край по-прежнему заинтересован в сохранении музея и его коллекции и в случае, если приобрести его в краевую собственность всё же не получится, государство вправе выдать новым собственникам предписания по поводу сохранения объекта культурного наследия – это касается как здания, так и экспонатов.

Процедура банкротства «Мотовилихинских заводов» проходит с 2020 года, музей и выставка вооружений продаются единым лотом. Торги неоднократно отменялись и переносились.

Ранее также сообщалось, что в Пермское УФАС подана вторая жалоба на торги по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщили «Новому компаньону» в антимонопольной службе, её рассмотрение назначено на 28 декабря.

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