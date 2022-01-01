Повторные торги музея «Мотовилихинских заводов» признаны несостоявшимися На аукцион снова не подано ни одной заявки Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

По данным портала федресурса, повторные торги имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы», назначенные на 5 июля, признаны несостоявшимися. На аукцион не было подано ни одной заявки.

Первые торги 20 мая тоже не состоялись по той же причине. Тогда имущество пытались реализовать по цене 119,4 млн руб., в июле цену снизили до 107,5 млн руб.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Самый дорогой экспонат музея оценён в 22 млн руб., это боевая машина РСЗО «Смерч».

Так как и повторные торги не состоялись, музей будут продавать через публичное предложение.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал намерение приобрести музей артиллерии в краевую собственность.

Напомним, собственник музея — ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия.

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