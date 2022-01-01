Повторные торги музея «Мотовилихинских заводов» признаны несостоявшимися
На аукцион снова не подано ни одной заявки
По данным портала федресурса, повторные торги имущественного комплекса музея ПАО «Мотовилихинские заводы», назначенные на 5 июля, признаны несостоявшимися. На аукцион не было подано ни одной заявки.
Первые торги 20 мая тоже не состоялись по той же причине. Тогда имущество пытались реализовать по цене 119,4 млн руб., в июле цену снизили до 107,5 млн руб.
В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Самый дорогой экспонат музея оценён в 22 млн руб., это боевая машина РСЗО «Смерч».
Так как и повторные торги не состоялись, музей будут продавать через публичное предложение.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал намерение приобрести музей артиллерии в краевую собственность.
Напомним, собственник музея — ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия.
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