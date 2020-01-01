Елена Синица Губернатор поручил ускорить передачу в собственность края памятника Воину-освободителю Минимущества сформировало пакет документов, чтобы завершить процедуру Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ускорить передачу в краевую собственность памятника Воину-освободителю, прилегающего к нему мемориального комплекса, а также музея артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас минимущества сформировало пакет документов, чтобы завершить эту процедуру. По мнению губернатора, «тянуть с этим решением недопустимо».

Когда объекты перейдут в краевую собственность, ответственность за их реставрацию и сохранение будут нести власти Прикамья.

Напомним, данный мемориальный комплекс в Мотовилихе посвящён рабочим «Мотовилихинских заводов», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он был открыт в мае 1985 года, к 40-летию со Дня Победы.

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