На аукцион по продаже музея «Мотовилихинских заводов» не поступило ни одной заявки Лот выставлялся по цене 119,4 млн руб. Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Аукцион по продаже имущественного комплекса музея «Мотовилихинских заводов» 20 мая признан несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Лот выставлялся по цене 119,4 млн руб. Сведения опубликованы на портале федресурса.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м на ул. Лифанова, 16, а также земельный участок в 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Самый дорогой экспонат музея оценён в 22 млн руб., это боевая машина РСЗО «Смерч».

Следующий аукцион должен быть назначен с понижением цены в 5% от общей стоимости лота. После признания несостоявшимися и повторных торгов музей будут продавать через публичное предложение.

«Новому компаньону» в краевом правительстве подтвердили высказанное ранее губернатором Дмитрием Махониным намерение приобрести музей в краевую собственность. Краевые власти следят за ходом торгов и рассчитывают, что цена будет снижаться, после чего будет принято решение о покупке. Если же появится покупатель, готовый приобрести музей по высокой цене, на него будет наложено обязательство сохранить профиль музея, но, по мнению источника, такое развитие событий маловероятно.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал намерение приобрести музей артиллерии в краевую собственность.

Напомним, что собственник музея ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия. При этом само предприятие продолжает производственную деятельность через дочерние структуры — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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