Мария Сыропятова Музей «Мотовилихи» оценили в 119,4 млн рублей Торги будут проходить в форме открытого конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Начальная стоимость музея «Мотовилихинских заводов» составила 119,4 млн руб. Об этом сказано в положении о порядке и сроках продажи, опубликованном в ЕФРСБ. При этом стоимость имущества в залоге ООО «РТ-Капитал» в составе лота составляет 18,1 млн руб. Остальное имущество оценено в 101,3 млн руб.

Музей «Мотовилихинских заводов» планируют выставить на торги единым лотом. В опись включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м на ул. Лифанова, 16, а также земельный участок в 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Самый дорогой экспонат музея оценён в 22 млн руб., это боевая машина РСЗО «Смерч».

Торги будут проходить в форме открытого конкурса с шагом понижения цены в 5% от общей стоимости лота. После признания несостоявшимися повторных торгов музей будут продавать через публичное предложение.





Напомним, что собственник музея ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия. При этом само предприятие продолжает производственную деятельность через дочерние структуры — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».





Ранее залоговый кредитор ПАО «Мотовилихинские заводы» — ООО «РТ-Капитал» — сообщал , что «в случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц музей будет передан в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку «Мотовилихинских заводов».





В декабре 2022 года была завершена процедура проведения торгов по продаже УДС «Молот». Согласно протоколу на торговой площадке, единственным участником торгов признана компания с 100%-ным участием региона — АО «Корпорация развития Пермского края». Предложенная заявителем цена — 284,3 млн руб.

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