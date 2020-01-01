В Перми музей артиллерии «Мотовилихинских заводов» выставят на торги единым лотом В случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц, музей будет передан в распоряжение местных властей Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В рамках финансового оздоровления «Мотовилихинских заводов» (МЗ) музей артиллерии предприятия будет реализован единым лотом на торгах, а средства от его продажи будут направлены на снижение кредитной задолженности МЗ. Об этом сообщили в «РТ-Капитал».

Это ООО осуществляет деятельность по защите прав и законных интересов ГК «Ростех» посредством установления контроля и консолидации кредиторской задолженности организаций Корпорации в рамках мероприятий по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению.

В единый лот войдут здание, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты. Обязательным условием конкурса станет надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением. Контролировать ход торгов и выполнение этих условий будет Комитет кредиторов «Мотовилихинских заводов».

Как говорится в сообщении, «в случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц, музей будет передан в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку «Мотовилихинских заводов».

Напомним, в мае 2021 года «Новый компаньон» уже сообщал о том, что музей «Мотовилихи» собираются выставлять на торги единым лотом.

В начале декабря 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ускорить передачу в краевую собственность музея артиллерии.

А 22 декабря была завершена процедура проведения торгов по продаже УДС «Молот». Согласно протоколу на торговой площадке, единственным участником торгов признана компания с 100%-ным участием региона АО «Корпорация развития Пермского края». Предложенная заявителем цена — 284,3 млн руб.

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