Мария Сыропятова УДС «Молот» перешёл в краевую собственность за 284,3 млн рублей КРПК выкупила объект по минимально возможной цене Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Сегодня, 22 декабря, завершена процедура проведения торгов по продаже УДС «Молот». Согласно протоколу на торговой площадке, единственным участником торгов признана компания с 100%-ным участием региона АО «Корпорация развития Пермского края». Предложенная заявителем цена — 284,3 млн руб.

Напомним, УДС «Молот» продаётся в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы». Летом дворец был выставлен на торги по начальной цене 702,1 млн руб., но аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. С тех пор цена на актив постоянно снижалась. К 1 декабря она достигла установленного организаторами торгов минимума — 284,3 млн руб.

В начале декабря была подана жалоба на действия конкурсного управляющего Андрея Берсенёва. Однако сегодня она была отозвана, а торги возобновлены и завершены.

Итоги торгов прокомментировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин:

— На сегодня легендарный дворец спорта является основной площадкой для проведения домашних матчей БК «Парма-Париматч» и ХК «Молот», он соответствует требованиям обеих лиг. Кроме того, это «дом» для сборной России по баскетболу, которая ежегодно проводит здесь квалификационные матчи. Поэтому «Молот» для региона крайне значимый объект. Теперь мы сможем не только поддерживать дворец в нормативном состоянии, но и начать его модернизацию. Это важно как для профессиональных спортсменов, так и для детско-юношеских спортивных секций.

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