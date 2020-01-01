Мария Сыропятова Торги по УДС «Молот» будут возобновлены Заявитель отозвал жалобу из УФАС по Пермскому краю Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Заявитель отозвал жалобу из УФАС по Пермскому краю на торги по УДС «Молот». Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства. В ближайшее время торги по УДС «Молот» должны возобновиться. Уведомления о прекращении рассмотрения жалобы направлены сторонам дела.

Ранее в УФАС по Пермскому краю была подана жалоба от физлица, рассмотрение которой неоднократно переносилось из-за дополнений заявителя к жалобе.

Ещё осенью 2021 года заявитель подавал жалобу на порядок проведения торгов. Он настаивал на том, чтобы продажа объекта проводилась с открытых торгов, а не путём публичного предложения. В УФАС по Пермскому краю тогда посчитали жалобу необоснованной.

В начале декабря стало известно, что КРПК направила заявку на покупку УДС «Молот» за 284,375 млн руб.

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