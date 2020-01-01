Олег Антонов Торги имущественного комплекса УДС «Молот» возобновляются Поступившая в УФАС жалоба признана необоснованной Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Торги имущественного комплекса УДС «Молот» (Пермь, ул. Лебедева, 13) возобновляются. Жалоба, поступившая в УФАС от физического лица в конце прошлого месяца, в ходе рассмотрения 14 октября признана необоснованной, об этом сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

Заявитель считал, отметили в ведомстве, что продажа спорного имущества осуществляется в сокращённые сроки, которые не соответствуют Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущественного комплекса УДС «Молот», а также ссылался на отсутствие ряда сведений об имуществе в извещении о продаже, что не позволяло ему сформировать окончательное ценовое предложение.

Напомним, два аукциона по продаже УДС «Молот» в августе и сентябре (по ценам 702,1 млн руб. и 631,9 млн руб.) были признаны несостоявшимися, на них не было подано ни одной заявки.

С 27 сентября торги имущественного комплекса УДС «Молот» перешли в формат публичного предложения. Процедура предусматривает снижение цены лота каждые три рабочих дня на пять процентов.

Возможность приобрести имущественный комплекс УДС «Молот» рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья передано 284 млн руб.

Собственник УДС «Молот» — ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».





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