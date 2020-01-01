С 27 сентября цена УДС «Молот» начнёт снижаться каждые три дня на пять процентов К 15 ноября стоимость имущества может упасть до 284 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Константин Долгановский

С понедельника, 27 сентября, торги имущественного комплекса УДС «Молот» (Пермь, ул. Лебедева, 13) переходят в формат публичного предложения. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Процедура предусматривает снижение цены лота каждые три рабочих дня на пять процентов. Так, сейчас цена двух участков земли и помещений в здании составляет 631,9 млн руб., с 30 сентября она уменьшится до 600 млн руб., с 5 октября — до 568,7 млн руб. и т. д. К 15 ноября цена объекта упадёт до 284,3 млн руб.

Напомним, два аукциона по продаже УДС «Молот» в августе и сентябре (по ценам 702,1 млн руб. и 631,9 млн. руб.) были признаны несостоявшимися, на них не было подано ни одной заявки.

Возможность приобрести имущественный комплекс УДС «Молот» рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья передано 284 млн руб.

Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.