Корпорация развития Пермского края направила заявку на участие в торгах по продаже УДС «Молот» КРПК готова приобрести актив по минимальной цене Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) заявило о желании принять участие в торгах по продаже пермского УДС «Молот», об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». КРПК предлагает за объект 284,375 млн руб. Это минимальная сумма, за которую имущество может быть реализовано.

Напомним, УДС «Молот» продаётся в рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы». Летом дворец был выставлен на торги по начальной цене 702,1 млн руб., но аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. С тех пор цена на актив постоянно снижается. К 1 декабря она достигла установленного организаторами торгов минимума - 284 375 152, 35 руб.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий должен направить победителю предложение заключить договор купли-продажи.

В течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, победитель открытых торгов обязан заключить с должником договор купли - продажи имущества и оплатить его в течение тридцати календарных дней со дня подписания договора.

О желании приобрести УДС «Молот» не раз заявляли краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья было передано 284 млн руб.

Собственник УДС «Молот» — ПАО «Мотовилихинские заводы» — объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».





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