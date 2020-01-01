Пермский УДС «Молот» выставлен на торги Начальная стоимость имущественного комплекса — 702 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

На площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещена информация о продаже УДС «Молот». Дворец спорта выставил на открытые торги конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенёв. Начальная стоимость имущественного комплекса — 702 млн руб.

В объявлении сказано, что обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов в составе УДС «Молот» в соответствии с их целевым назначением как спортивно-физкультурного объекта, в том числе для проведения учебно-тренировочного, соревновательного процессов и соревнований различного уровня.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену и принявший на себя обязательства по исполнению условий конкурса. Шаг конкурса — 5% от начальной цены.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 августа. Имущество УДС «Молот» разыграют 9 августа.

Напомним, определение о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и залоговым кредитором было принято Арбитражным судом Пермского края 28 июня 2021 года. Положение о порядке, сроках и условиях продажи УДС «Молот» утверждено в редакции конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы».

Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». В апреле 2021 года первые торги на земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» не состоялись по причине отсутствия участников.

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