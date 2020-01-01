Мария Сыропятова Аукцион по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» не состоялся Торги объявят вновь со снижением цены на 10% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аукцион на земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» признан несостоявшимся. Причина — в отсутствии заявок от участников торгов. Данные об этом размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Общая стоимость выставленной на аукцион недвижимости был оценена в 520 млн руб. По словам конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенёва, торги будут объявлены вновь, со снижением цены на 10%.

Напомним, что среди выставленного на аукцион имущества завода — комплекс зданий и сооружений фасонного-стального литья, объект незавершённого строительства литейного комплекса фасонного стального литья, административно-бытовой комплекс КФСЛ, а также земельные участки под шлакоотвал и многоквартирную застройку.

Недавно комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи универсального Дворца спорта «Молот». Он будет продан на открытых торгах. Стоимость объекта вместе с земельными участками оценена в 702,1 млн руб.

Общая сумма выставленного на торги имущества завода — 1,2 млрд. руб.





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