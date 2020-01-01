«Мотовилиха» планирует заработать на продаже непрофильных активов 1,2 млрд руб. Деньги будут направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают в ПАО «Мотовилихинские заводы», до конца года на торги будут выставлены непрофильные активы предприятия. Общую стоимость продаваемого имущества «Мотовилиха» оценивает в более чем 1,2 млрд руб.

По словам генерального директора ООО «РТ-Капитал» Кирилла Фёдорова, «комитет кредиторов согласовал порядок торгов 26 объектов недвижимого имущества, которые разделены на шесть лотов в соответствии с назначением и будут выставлены на продажу в течение года».

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что на торги уже выставлены пять лотов «Мотовилихинских заводов» на общую сумму 520,7 млн руб. Первый лот — три земельных участка под шлакоотвал стоимостью 60,3 млн руб. Второй лот — комплекс зданий и сооружений фасонного-стального литья, оценённый в 189,9 млн руб. Третий лот — объект незавершённого строительства литейного комплекса фасонного стального литья (КФСЛ) — выставлен за 26,8 млн руб. Четвёртый лот — земельные участки и здания, в том числе административно-бытовой комплекс КФСЛ, объявленная стоимость — 111,6 млн руб. Пятый лот — земельный участок под многоквартирную застройку и фундамент под здание общей стоимостью 132,1 млн руб.

Кроме того, на этой неделе комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи универсального Дворца спорта «Молот». Он будет продан на открытых торгах. Стоимость объекта вместе с земельными участками оценена в 702,1 млн руб. Торги могут состояться в мае-июне 2021 года.

Все средства от продажи имущества «Мотовихинские заводы» направят на погашение существующей кредиторской задолженности предприятия.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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