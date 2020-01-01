Мария Сыропятова УДС «Молот» выставят на открытые торги за 702 млн руб. Кредиторы утвердили порядок и условия продажи дворца Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Константин Долгановский

Комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи универсального Дворца спорта «Молот». Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Объект выставят на открытые торги.

Проведённая ранее по заказу кредиторов экспертиза оценила стоимость объекта вместе с земельными участками в 702,1 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы», при продаже будут применяться специальные механизмы законодательства о банкротстве, гарантирующие сохранение его целевого назначения, а именно — проведение торгов в форме конкурса, предусматривающие обязательства покупателя по обеспечению сохранности дворца спорта. Торги пройдут до конца первого полугодия 2021 года.

Напомним, что в краевом правительстве рассматривают возможность покупки УДС «Молот». Только после его перехода в краевую собственность власти готовы обсуждать вопрос о проведении ремонта спортивного сооружения.

Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». В марте 2021 года на торги были выставлены земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» на общую стоимость 520 млн руб.

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