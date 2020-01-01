Выставлены на торги земля и корпуса Мотовилихинских заводов Общая стоимость имущества — 520,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На аукцион выставлены земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» на общую стоимость 520 млн руб. Данные об этом размещены в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Инициатор — арбитражный управляющий. Имущество завода разделено на пять лотов. Первый лот — три земельных участка под шлакоотвал, их стоимость — 60,3 млн руб. Второй лот — комплекс зданий и сооружений фасонного-стального литья, оценённый в 189,9 млн руб. Третий лот — объект незавершённого строительства литейного комплекса фасонного стального литья (КФСЛ) выставлен за 26,8 млн руб. Четвёртый лот — земельные участки и здания, в том числе административно-бытовой комплекс КФСЛ, объявленная стоимость — 111,6 млн руб. Пятый лот — земельный участок под многоквартирную застройку и фундамент под здание общей стоимостью 132,1 млн руб. Земельный участок с назначением под многоквартирную застройку 2,9 га находится юго-восточнее микрорайона Вышка-2. Объект незавершённого строительства находится по адресу ул. Кирпичная, 1 и имеет площадь 1 тыс. кв. м.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году, общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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