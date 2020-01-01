Мария Сыропятова УДС «Молот» выставят на торги в ближайшее время Разногласия между кредиторами были разрешены в суде Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Положение о порядке, сроках и условиях продажи УДС «Молот» утверждено в редакции конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы». Определение о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и залоговым кредитором было принято Арбитражным судом Пермского края 28 июня 2021 года.

По словам конкурсного управляющего Андрея Берсенёва, в ближайшее время будет опубликовано объявление о торгах.

По проведённой по заказу кредиторов оценке, стоимость УДС «Молот» с земельным участком составляет 702,1 млн руб. Стоимость имущества в залоге — 668,6 млн руб., ещё 33,4 млн руб. — за пределами залога. В пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщили, что при продаже будут применяться специальные механизмы законодательства о банкротстве, гарантирующие сохранение его целевого назначения (а именно — проведение торгов в форме конкурса) и предусматривающие обязательства покупателя по обеспечению сохранности дворца спорта.

В краевом правительстве официально подтвердили заинтересованность в выкупе социально значимого объекта. Но стоимость выкупа там считают слишком высокой: в краевом бюджете на эти цели заложено 300 млн руб.

Напомним, что в начале апреля в рамках дела о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» от залогового кредитора завода ПАО «Промсвязьбанк» было подано ходатайство о переносе рассмотрения вопроса о продаже УДС «Молот». Причина, заявленная в суде — необходимость проверки рыночной стоимости, установленной в положении, утверждённом комитетом кредиторов.

Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

Ранее на торги были выставлены корпуса и земля ПАО «Мотовилихинские заводы» и непрофильное имущество. Предприятие также планирует продать общежитие и музей «Мотовилихинских заводов».













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