Мария Сыропятова УДС «Молот» могут продать за 702,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Константин Долгановский

29 марта конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенёв уведомил кредиторов о проведении комитета. По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, один из вопросов повестки дня — утверждение положения о порядке, условиях и сроках продажи имущества ПАО, а также имущественного комплекса универсального Дворца спорта «Молот».

Общая оценка стоимости имущества, выставляемого на торги, — 702,1 млн руб. Стоимость имущества в залоге — 668,6 млн руб., ещё 33,4 млн руб. — за пределами залога.

По словам конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенёва, продажа вызвана проведением конкурсного производства. Однако даже в случае поддержки этого решения комитетом торги могут и не быть назначены.

«Помимо решения комитета, его должен согласовать залоговый кредитор Промсвязьбанк, а от него ответа пока нет», — пояснил ситуацию Андрей Берсенёв. При этом, по его словам, заинтересованность в покупке объекта уже высказывали представители краевого правительства.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». В марте 2021 года на торги были выставлены земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» на общую стоимость 520 млн руб.







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