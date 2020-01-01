Мария Сыропятова Корпуса и земля «Мотовилихинских заводов» подешевели на 52 млн руб. Объявлен второй аукцион по продаже имущества предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Мотовилихинские заводы» сообщило о проведении второго аукциона по продаже имущества. Стоимость лотов составила 468,6 млн руб. — снижение цены по сравнению с первым аукционом более чем на 50 млн руб. Информация об этом размещена на ЕФРСБ.

На торги выставлена недвижимость предприятия, разделённая на пять лотов. «МЗ» реализует комплекс зданий и сооружений фасонного-стального литья, объект незавершённого строительства литейного комплекса фасонного стального литья, административно-бытовой комплекс КФСЛ, а также земельные участки под шлакоотвал и многоквартирную застройку.

Напомним, что первый аукцион не состоялся по причине отсутствия участников.

Недавно комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи универсального Дворца спорта «Молот». Он будет продан на открытых торгах. Стоимость объекта вместе с земельными участками тогда была оценена в 702,1 млн руб.

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