УДС «Молот» могут выкупить краевые власти Минимущество подтвердило заинтересованность в приобретении объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

Константин Долгановский

В краевом правительстве рассматривают вопрос о покупке универсального Дворца спорта «Молот». Это «Новому компаньону» подтвердили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.

«Эксплуатируем УДС «Молот» много лет и заинтересованы в его переходе в краевую собственность, — отмечает директор ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» и арендатора УДС «Молот» Елена Неганова. — Объект требует ремонта. Но пока он не является собственностью края, непонятно, на каком основании можно тратить средства на не принадлежащее нам имущество».

Напомним, 29 марта стало известно о проведении комитета кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы». Один из вопросов повестки — продажа имущества, в число которого входит и УДС «Молот». По проведённой оценке, стоимость Дворца спорта с земельными участками — 702,1 млн руб..

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». В марте 2021 года на торги были выставлены земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» на общую стоимость 520 млн руб.





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