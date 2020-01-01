Мария Сыропятова Губернатор Прикамья назвал «слишком высокой» цену выкупа УДС «Молот» Тем не менее краевые власти планируют приобрести объект Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

properm.ru

Сегодня, 27 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что краевые власти планируют выкупить УДС «Молот». Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами СМИ Пермского края. Однако комитетом кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» (предприятию принадлежит дворец) в порядок о выкупе заложены нормы, затрудняющие его для краевого правительства.

По словам главы региона, «объединено движимое и недвижимое имущество», поэтому будет технически сложно заводить его «на баланс краевого минимущества». Но это решаемая проблема, приобрести дворец можно будет через АО «КРПК».

Кроме того, Дмитрий Махонин назвал слишком высокой цену выкупа, что, как минимум, увеличит сроки выкупа. «У нас в бюджете заложена сумма, близкая к 300 млн руб., на выкуп и на реконструкцию этого дворца», — заявил он.

Напомним, что собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В марте 2021 года на торги были выставлены земельные участки и корпуса на общую стоимость 520 млн руб. В апреле 2021 года стало известно, что комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» выставляет на открытые торги УДС «Молот» с земельным участком. Их стоимость была оценена в 702,1 млн руб. Ожидается, что торги пройдут до конца первого полугодия 2021 года. В краевом правительстве тогда подтвердили, что рассматривают возможность покупки этого имущества завода. При этом УДС «Молот» необходим ремонт, провести который без перевода объекта в краевую собственность невозможно.

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