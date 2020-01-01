Мария Сыропятова Кредиторы поспорили об условиях продажи и стоимости УДС «Молот» Рассмотрение вопроса о порядке продажи ПАО «Мотовилихинские заводы» перенесено Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

12 мая Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство залогового кредитора ПАО «Промсвязьбанк» о переносе рассмотрения вопроса об условиях продажи УДС «Молот». Причина, заявленная представителем банка в суде, — необходимость проверки рыночной стоимости, установленной в положении, утверждённом комитетом кредиторов.

Отсутствие позиции в течение года в ПАО «Промсвязьбанк» объясняют длительностью процедур принятия решений внутри банка и фактором пандемии.

«Все эти вопросы выпали на период карантинных мер, — отметил представитель ПАО «Промсвязьбанк» в суде. — Все решения по утверждению положения проходят через коллегиальный орган банка. Кроме того, оценочная компания также выбирается на конкурсной основе».

Представители краевого правительства, УФНС по Пермскому краю и ПАО «Мотовилихинские заводы» озвучили несогласие с позицией ПАО «Промсвязьбанк». Причина — она затянет процедуру продажи УДС «Молот» с земельным участком. При этом у банка было больше года для представления своей позиции комитету кредиторов.

Представитель ПАО «Мотовилихинские заводы» раскритиковал альтернативное положение об условиях продажи УДС «Молот» ПАО «Промсвязьбанк» (ранее комитет кредиторов утвердил свой вариант). Среди прочего залоговый кредитор предлагает отказаться от проведения торгов через публичное предложение, а также планирует привлечь к продаже внешнего организатора торгов.

«Привлечение организатора торгов уменьшит средства, полученные от реализации имущества, — отметил представитель ПАО «Мотовилихинские заводы». — В результате пострадают кредиторы». При этом условия положения, утверждённого комитетом кредиторов, позволяют залоговому кредитору провести торги за свой счёт.

Источник, знакомый с ситуацией, считает позицию ПАО «Промсвязьбанк» достаточно противоречивой.

«Отказ от публичного предложения не принудит потенциальных покупателей к приобретению объекта по не устраивающей их цене. Поэтому такая позиция залогового кредитора приводит только к переносу проведения торгов на более долгий срок». При этом ПАО «Промсвязьбанк», как залоговый кредитор, все равно будет иметь преимущественное право для получения средств после продажи актива.

По мнению доцента кафедры финансов ПГНИУ Андрея Емельянова, позиция залогового кредитора скорее выглядит как предложение к краевым властям о проведении переговоров.

«УДС «Молот» — это социальный объект, интересный только для выкупа в региональную собственность, — отмечает Андрей Емельянов. — Поэтому, скорее всего, залоговый кредитор стремится несколько потянуть время, надеясь на увеличение в будущем выкупной стоимости объекта. В конце концов, стоимость недвижимости можно посчитать и исходя из потенциальных затрат бюджета на строительство аналогичного объекта. Строительство нового подобного объекта может обойтись от 1 млрд до 2 млрд руб.». При этом, по мнению Андрея Емельянова, оценка комитета кредиторов в 702 млн руб. в целом соответствует фактической стоимости УДС «Молот».

Долг перед залоговым кредитором у ПАО «Мотовилихинские заводы» составляет 1 млрд 061 млн руб. с неустойкой в 14 млн руб. При этом максимальная (начальная) стоимость продажи УДС «Молот» на торгах была определена по положению комитета кредиторов в 702 млн руб.

Напомним, что комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил положение о продаже УДС «Молот». По проведённой по заказу кредиторов оценке, стоимость этого имущества завода составляет 702 млн руб. В краевом правительстве официально подтвердили заинтересованность в выкупе социально значимого объекта. Но стоимость выкупа там считают слишком высокой: в краевом бюджете на эти цели заложено 300 млн руб.

Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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