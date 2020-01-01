Мария Сыропятова Рассмотрение жалобы на торги по продаже УДС «Молот» перенесено на 22 декабря КРПК собирается купить спортобъект за 284 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Рассмотрение жалобы на торги по продаже УДС «Молот» переносится на 22 декабря 2021 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе УФАС по Пермскому краю. Причина — дополнения, поступившие от заявителя к поданной им в начале декабря жалобе.

Ранее рассмотрение жалобы уже переносилось с 9 на 17 декабря.

Напомним, что продажа дворца откладывается не в первый раз: осенью 2021 года физлицо уже подавало жалобу на порядок проведения торгов. Заявитель настаивал на том, чтобы продажа объекта проводилась с открытых торгов, а не путём публичного предложения. В УФАС по Пермскому краю тогда посчитали жалобу необоснованной.

В начале декабря стало известно, что КРПК направила заявку на покупку УДС «Молот» за 284,375 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.