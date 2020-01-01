Елена Синица Торги имущественного комплекса УДС «Молот» приостановлены УФАС рассмотрит поступившую жалобу 7 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Торги имущественного комплекса УДС «Молот» (Пермь, ул. Лебедева, 13) приостановлены из-за жалобы на действия их организатора. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, жалоба от физического лица поступила на порядок проведения торгов. Её рассмотрение состоится 7 октября в 10:00.





Напомним , два аукциона по продаже УДС «Молот» в августе и сентябре (по ценам 702,1 млн руб. и 631,9 млн. руб.) были признаны несостоявшимися, на них не было подано ни одной заявки. С 27 сентября торги имущественного комплекса УДС «Молот» перешли в формат публичного предложения. Процедура предусматривает снижение цены лота каждые три рабочих дня на пять процентов.





Возможность приобрести имущественный комплекс УДС «Молот» рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья передано 284 млн руб.





Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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