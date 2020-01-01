Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пушки на продажу Музей пермской артиллерии на «Мотовилихинских заводах» могут выкупить в краевую собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Дореволюционные путеводители по Уралу рекомендовали путешественникам побывать на Пермских пушечных заводах (сталепушечном и чугуннопушечном), чтобы воочию увидеть новейшие достижения тогдашних технологий и наблюдать увлекательнейший производственный процесс. Заводы, которые нынче называются Мотовилихинскими, считались самыми передовыми предприятиями оборонного назначения в России.

С тех пор многое изменилось: завод переживает не лучшее время, к тому же путешественник так просто на оборонное предприятие не зайдёт, производственным процессом не полюбуется. Однако музей «Мотовилихинских заводов» открыт для посещения, причём совершенно бесплатно. В путеводителе «Пермь и Пермский край», вышедшем в издательстве «Траектория» в 2012 году, написано: «Это одна из немногих, если не единственная в России, выставка продукции военного назначения, куда всегда открыт свободный доступ». Именно здесь находится легендарная пермская 20-дюймовая Царь-пушка, изготовленная под руководством Григория Грасгофа в 1868 году. Московская Царь-пушка была «психологическим оружием» — наводила страх на неприятеля своими размерами, но не стреляла; пермская же выдержала свыше 300 выстрелов.

Ольга Шур

У «Мотовилихинских заводов» юбилей — 285 лет. По этому случаю предприятие выпустило книгу «Легенда со стальным характером» и устроило небольшую презентацию для журналистов, сопровождавшуюся пресс-туром. Экскурсия началась в музее предприятия и прошла по его территории, где расположены исторические цеха. Это совершенно удивительное место — настоящая энциклопедия промышленной архитектуры: первые здания 1860-х годов постройки, промышленный модерн начала ХХ века, яркие примеры конструктивистской архитектуры 1930-х годов — и так до железобетонного производственного минимализма конца ХХ века.

Эти здания — не просто архитектурные объекты, а памятники великой истории. От первоначального завода — медеплавильного, закрывшегося в 1863 году, не осталось практически ничего, но сохранилось первое здание Пермских пушечных заводов — так называемая Грасгофская фабрика, построенная в 1865 году. Именно здесь родилась пермская Царь-пушка. Тех же лет постройки — чугунолитейная фабрика №2 с красивейшим псевдоготическим фасадом. Здание до сих пор в эксплуатации.

Ольга Шур

Русский модерн 1910-х годов воплотился в здании профкома. Это единственная историческая заводская постройка, куда можно свободно войти с улицы 1905 года и полюбоваться интерьерами: они достойны внимания не меньше, чем краснокирпичный фасад с причудливыми окнами. Здесь располагался первый народный университет на Урале, основанный сразу после Октябрьской революции 1917 года.

Здание цеха №53 было построено при директоре Николае Славянове в 1886 году — здесь была первая в Мотовилихе электростанция с двумя динамо-машинами.

Ещё одно легендарное здание — цех №29: в XIX веке здесь работала кузнечно-молотовая фабрика с девятью паровыми молотами. Один из них — паровой молот Николая Воронцова — получил прозвище Царь-молот: когда он работал, в мотовилихинских домах падала посуда с полок. В 1916 году у этого молота отказал поршень, и ремонт был признан нерентабельным. В 1924 году установку разобрали, а в 1933-м решили извлечь из земли стул молота — укреп­лённое основание тяжёлого механизма. Долго мучились, но неподъёмная могучая плита до сих пор находится под фундаментом здания.

Царь-молот не сохранился, но его образ жив в Мотовилихе: заводской инженер Василий Гомзиков запечатлел его в памятнике, установленном в 1920 году на Вышке.

Заводские дворы и площади — тоже исторические памятники; так, на главной площади перед заводоуправлением прошёл праздничный митинг 10 мая 1945 года, посвящённый победе над Германией; этот торжественный момент запечатлела фотохроника. Хранят эти дворы и менее торжественные воспоминания: так, в одном из них отмечен уровень затопления в момент наводнения 1914 года. Наводнения были здесь нередки до постройки Камской ГЭС.

Множество любопытных памятников и арт-объектов дополняют этот ансамбль: перед старинным заводоуправлением на пьедестале установлена пушка МЛ-20 1942 года постройки, номер изделия — 4852. Она прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина; вообще же за годы войны здесь было изготовлено более 11 тыс. пушек; пермская пушка модели МЛ-20 произвела первый выстрел по Берлину.

Ольга Шур

Заводской музей — дополнение и завершение этой исторической панорамы. Здесь в строгом соответствии с правилами научной реконструкции созданы макет шахты по добыче медистых песчаников в натуральную величину и действующий макет залповой ракетной установки «Смерч» (к счастью, не в натуральную величину); реконструированы жилой интерьер мотовилихинского дома начала ХХ века и устройство Царь-молота. Здесь же — увлекательнейшая подборка исторических фотографий и документов. Этот музей достоин очень длительного и вдумчивого изучения.

Не секрет, что «Мотовилихинские заводы» проходят процедуру банкротства, которая была начата в 2018 году и может завершиться

в 2022-м. Дочерние предприятия — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» — продолжают работать, производят продукцию военного и гражданского назначения; однако судьба нерабочих исторических помещений, а также замечательного музея остаётся неопределённой: они входят в конкурсную массу и будут выставлены на торги.

Потерять столь важный объект исторического наследия для Перми было бы непростительно. Краевые власти в курсе ситуации и ищут пути решения. Как сообщил 27 апреля на встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор края Дмитрий Махонин, в исторической части завода может быть сформировано культурно-рекреационное пространство, которое станет продолжением культурного кластера «Завод Шпагина». Что касается музея, то, по информации пресс-службы предприятия, принято принципиальное решение о его выкупе в краевую собственность.

В правительстве Пермского края подтверж­дают, что такой вариант развития событий действительно есть, однако до конкретики здесь ещё очень далеко. Ещё один источник «Нового компаньона» подтвердил, что переговоры о выкупе ведутся; именно поэтому музей будет выставляться на торги единым лотом — здание, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты; ничто не будет распродаваться по отдельности. Так краевым властям будет легче выкупить музейный комплекс.

В Пермском краеведческом музее подтверж­дают, что ведутся консультации на эту тему с музейным сообществом. По мнению Елены Меркушевой, заместителя директора музея по науке, наилучшим решением было бы объединить заводской музей с Домом-музеем Николая Славянова, находящимся по соседству и сейчас являющимся филиалом краеведческого музея, и создать новый большой политехнический музей.

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