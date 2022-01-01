Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Правительство Пермского края подтвердило намерение купить музей «Мотовилихинских заводов» В случае приобретения сторонним покупателем на имущество будет наложено обременение Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Сегодня, 20 апреля, состоится аукцион по продаже музея «Мотовилихинских заводов». «Новому компаньону» в краевом правительстве подтвердили высказанное ранее губернатором Дмитрием Махониным намерение приобрести музей в краевую собственность. Краевые власти станут следить за ходом торгов и рассчитывают, что цена будет снижаться, после чего будет принято решение о покупке.

По информации нашего источника в правительстве, если появится покупатель, готовый приобрести музей по высокой цене, на него будет наложено обязательство сохранить профиль музея, но, по мнению источника, такое развитие событий маловероятно.

Напомним, начальная стоимость музея составила 119,4 млн руб.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал намерение приобрести музей артиллерии в краевую собственность.

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