Мария Сыропятова Музей «Мотовилихинских заводов» выставлен на торги за 119,4 млн рублей Торги запланированы на 20 мая Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Объявлен аукцион по продаже музея «Мотовилихинских заводов». Согласно данным ЕФРСБ, музей продаётся единым лотом в рамках процедуры банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы». Начальная стоимость — 119, 4 млн руб. Торги запланированы на 20 мая 2022 года.

В опись включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м на ул. Лифанова, 16, а также земельный участок в 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад. Самый дорогой экспонат музея оценён в 22 млн руб., это боевая машина РСЗО «Смерч».

Торги будут проходить в форме открытого конкурса с шагом понижения цены в 5% от общей стоимости лота. Если покупателей не найдётся, то после признания несостоявшимися повторных торгов музей будут продавать через публичное предложение.

Напомним, что собственник музея ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия. При этом само предприятие продолжает производственную деятельность через дочерние структуры — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

Ранее залоговый кредитор ПАО «Мотовилихинские заводы» — ООО «РТ-Капитал» — сообщал, что «в случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц музей будет передан в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку «Мотовилихинских заводов».

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