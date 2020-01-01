Мария Сыропятова Крупнейший кредитор «Мотовилихи» ведёт переговоры с краевой администрацией о продаже музея Здание и экспонаты будут выставлены на торги единым лотом Поделиться Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Крупнейший кредитор ПАО «Мотовилихинские заводы» компания «РТ-Капитал» ведёт переговоры о передаче музея предприятия администрации Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Понимая особую значимость музея артиллерии для региона, «РТ-Капитал» ведёт переговоры с главным интересантом — администрацией Пермского края, которая имеет соответствующие компетенции и способна обеспечить наилучший план управления и развития объекта», — говорится в пресс-релизе.

Одновременно в компании заявили о готовности провести «переговоры с крупнейшими музеями страны с предложением приобрести лот и взять его в управление». Это, по мнению представителей «РТ-Капитала», позволит придать культурному учреждению новый толчок к развитию. «Если же подходящий покупатель не найдется, весь музей будет передан в собственность краевым властям», — сообщается о намерениях компании.

Напомним, что 2 февраля стала известна начальная цена торгов по продаже музея — 119,4 млн руб. Положение было опубликовано на площадке ЕФРСБ. При этом стоимость имущества в залоге ООО «РТ-Капитал» в составе лота составляет 18,1 млн руб. Остальное имущество оценено в 101,3 млн руб. Музей «Мотовилихинских заводов» планируют выставить на торги единым лотом.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что мемориал труженикам «Мотовилихинских заводов», погибшим в Великой Отечественной войне, оставлен в конкурсной массе предприятия. Решение планируется обжаловать.

Собственник музея и мемориала ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия. При этом само предприятие продолжает производственную деятельность через дочерние структуры — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.