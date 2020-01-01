Мария Сыропятова «Мотовилихе» запретили исключать из конкурсной массы мемориал на ул. Уральской Решение Арбитражного суда Пермского края будет обжаловано в вышестоящей инстанции Поделиться Поделиться Твитнуть

Мемориал труженикам «Мотовилихинских заводов», погибшим в Великой Отечественной войне, оставлен в конкурсной массе предприятия. Определение об этом принято Арбитражным судом Пермского края. Мемориал в Рабочем посёлке занимает территорию в 45,2 тыс. кв. м, из которых 43,9 тыс. кв. м занято сквером с разрешённым видом использования земельного участка под улично-дорожную сеть.

Ранее конкурсный управляющий предприятия Андрей Берсенёв направил ходатайство в суд об исключении мемориала из конкурсной массы и передаче его в краевую собственность, поскольку памятник не может быть вовлечён в гражданский оборот. При этом конкурсный управляющий ссылался на нормы федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 19 мая 1995 года, по которому обязанность сохранять такие памятники лежит на федеральных, региональных и городских органах власти.

Кроме того, конкурсный управляющий обращал внимание на то, что мемориал является объектом культурного наследия регионального значения. Никто из участников процесса не оспаривал отнесение мемориала к памятникам Великой Отечественной войны. Однако, согласно определению суда, возражения против удовлетворения требований об исключении из конкурсной массы предприятия высказывали представители налогового органа.

В решении суда сказано, что федеральный закон о банкротстве позволяет продавать объекты культурного наследия. При этом на покупателя накладываются обязательства по их надлежащему содержанию и использованию «в соответствии с их целевым назначением». Эти условия должны быть обязательно прописаны в конкурсной документации об условиях продажи объектов.

Источник «Нового компаньона», знакомый с ситуацией, сообщил, что сейчас речь о выставлении мемориала на торги не идёт, а решение суда в ближайшее время будет обжаловано.

По словам эксперта по проведению историко-культурной экспертизы и в недавнем прошлом начальника краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Александра Жуковского, федеральное законодательство позволяет продавать объекты культурного наследия.

«Объекты культурного наследия могут находиться в любой форме собственности, — отмечает Александр Жуковский. — Поэтому с формальной точки зрения нет ничего удивительного в том, что мемориальный комплекс могут попытаться продать, как обычный объект. При этом непонятно, какую цель преследует заинтересованная сторона при сохранении мемориала в конкурсной массе, поскольку для бизнеса прибыльность мемориала как объекта маловероятна, а бремя содержания может привести к одним убыткам. Включение в лот мемориального комплекса может только снизить его привлекательность для потенциальных инвесторов».

По словам эксперта по историко-культурной экспертизе Александра Киселёва, первоначально в реестр объектов культурного наследия мемориал был включён в 1993 году, а потом в 2000 году его статус был подтверждён.

«На этом месте до сих пор находится кладбище «Мотовилихинских заводов», оно давно закрыто, — обращает внимание Александр Киселёв. — В 1920–40-е годы там находился деревянный государственный цирк, затем памятник Борцам революции, а в 1980-е годы на этом месте появился мемориал заводчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. «Мотовилихинские заводы» были одним из основных артиллерийских производств СССР в период войны, вклад предприятия в Победу весьма велик. Заводчан воевало много, тысячи из них погибли. Поэтому мемориал очень значим и для района, и для края в целом».

По данным Александра Киселёва, только на самом мемориале есть 1426 фамилий заводчан, погибших во время войны.

В правительстве края сообщили, что будут биться за мемориальный комплекс в Мотовилихе, в том числе через обжалование решения суда для исключения этого объекта из конкурсной массы.

«Мемориал и памятник Воину-освободителю — это важный объект исторического наследия города, он должен быть передан профильным учреждениям, чтобы содержаться в надлежащем состоянии», — подчеркнули в правительстве.

В ПАО «Мотовилихинские заводы» «Новому компаньону» ответили, что внимательно относятся к непрофильным активам, выставленным на продажу.

«При продаже УДС «Молот» были прописаны ограничительные условия по использованию объекта, с обязательным сохранением целевого назначения. Власти приняли участие в торгах с такими условиями, в результате объект был выкуплен и стал спортивным комплексом Прикамья. Аналогичные меры, предусмотренные законом, будут применены и в отношении мемориала, который должен быть сохранён для пермяков, как объект культурного наследия. «Мотовилихинские заводы» заинтересованы в том, чтобы памятник погибшим заводчанам был передан напрямую в органы администрации, что обеспечит его сохранность и соответствующие реставрационные работы», — прокомментировали ситуацию с мемориалом на предприятии.

При этом там отметили, что вопросами ведения процедуры банкротства головного холдинга предприятия занимается аппарат конкурсного управляющего, с которым ведётся совместная работа по имуществу, имеющему важное социальное значение и историческую ценность.

Напомним, что собственник мемориала ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество предприятия. При этом само предприятие продолжает производственную деятельность через дочерние структуры — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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